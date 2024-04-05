В Подмосковье признали социальными 500 МСП в 2024 году
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Получение этого статуса позволяет бизнесу Подмосковья претендовать на получение специальных мер поддержки — грантов и субсидий», — сказала Зиновьева.
Как отметила чиновник, старт этих мер поддержки в 2024 году запланирован в августе.
Поддержка МСП в Подмосковье осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее сообщалось, что число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы достигло 908 тыс. к марту 2024 года.