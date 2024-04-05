RT в Telegram
Подпишись

В САР прокомментировали ситуацию с гарантийным обслуживанием машин из Китая

Короткая ссылка
В Союзе автосервисов России (САР) прокомментировали ситуацию с гарантийным обслуживанием машин из КНР. Там отметили, что подробная статистика по слабым местам китайских автомобилей появится ещё нескоро.
В САР прокомментировали ситуацию с гарантийным обслуживанием машин из Китая
  • Gettyimages.ru
  • © Asawin_Klabma

«Однако есть ещё один нюанс. У нас по-прежнему есть множество автовладельцев, купивших автомобиль по так называемому параллельному импорту. Так выходит существенно дешевле, однако таким автомобилистам сервисные центры отказывают в обслуживании», — сказал член правления САР Александр Пахомов, слова которого приводит «Парламентская газета».

По его словам, некоторые дилеры, к примеру, начали продавать собственную гарантию взамен заводской. Кто-то пользуется услугами независимых автосервисов.

«Как бы то ни было, сейчас основные расходы владельцев китайских автомобилей — это текущее техническое обслуживание. Замена фильтров, масел, других технических жидкостей», — добавил Пахомов.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, как правильно хранить зимние шины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить