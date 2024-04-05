В САР прокомментировали ситуацию с гарантийным обслуживанием машин из Китая

В Союзе автосервисов России (САР) прокомментировали ситуацию с гарантийным обслуживанием машин из КНР. Там отметили, что подробная статистика по слабым местам китайских автомобилей появится ещё нескоро.

«Однако есть ещё один нюанс. У нас по-прежнему есть множество автовладельцев, купивших автомобиль по так называемому параллельному импорту. Так выходит существенно дешевле, однако таким автомобилистам сервисные центры отказывают в обслуживании», — сказал член правления САР Александр Пахомов, слова которого приводит «Парламентская газета».

По его словам, некоторые дилеры, к примеру, начали продавать собственную гарантию взамен заводской. Кто-то пользуется услугами независимых автосервисов.

«Как бы то ни было, сейчас основные расходы владельцев китайских автомобилей — это текущее техническое обслуживание. Замена фильтров, масел, других технических жидкостей», — добавил Пахомов.

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