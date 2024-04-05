Власти Подмосковья и Ульяновской области обсудили перспективы сотрудничества

Перспективы сотрудничества Московской и Ульяновской областей обсудили главы регионов Андрей Воробьёв и Алексей Русских.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Наша задача — найти возможность кооперации, синергии в экономическом блоке. Ведь когда наш бизнес, наши промышленные предприятия знают своих коллег, потенциальных партнёров из других регионов, это всегда полезно», — заявил Воробьёв.

Алексей Русских в свою очередь добавил, что сотрудничество Ульяновской области с другими регионами развивается в течение двух последних лет и приносит хорошие результаты, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу правительства Подмосковья.

«Мы приехали в Подмосковье большой делегацией, в составе которой более 30 промышленных предприятий. Московская область — один из мощнейших регионов России, она богата своим промышленным потенциалом, поэтому я вышел к вам с такой инициативой», — заявил Русских.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород заключил соглашение о сотрудничестве с Дербентом.