Нижний Новгород заключил соглашение о сотрудничестве с Дербентом

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов заключили соглашение о сотрудничестве между городами.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Нижний славится своим непокорённым Кремлём, памятниками архитектуры и неповторимыми закатами. А Дербент, по сути, — это музей под открытым небом. У них, как и у нас, большое количество объектов культурного наследия, разработаны муниципальные практики, признанные одними из лучших в стране», — заявил Шалабаев.

По его словам, также планируются совместный экономические проекты, программы для школьников и студентов, спортивные и культурные мероприятия.

Ранее в мэрии Нижнего Новгорода заявили о подписании соглашения с представителями Сочи о сотрудничестве в сфере туризма.