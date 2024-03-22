Нижний Новгород заключил соглашение о сотрудничестве с Дербентом
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
«Нижний славится своим непокорённым Кремлём, памятниками архитектуры и неповторимыми закатами. А Дербент, по сути, — это музей под открытым небом. У них, как и у нас, большое количество объектов культурного наследия, разработаны муниципальные практики, признанные одними из лучших в стране», — заявил Шалабаев.
По его словам, также планируются совместный экономические проекты, программы для школьников и студентов, спортивные и культурные мероприятия.
Ранее в мэрии Нижнего Новгорода заявили о подписании соглашения с представителями Сочи о сотрудничестве в сфере туризма.