В Подмосковье заключили более 70 договоров на промышленную ипотеку за два года

В Московской областной думе заявили о заключении 77 договоров на промышленную ипотеку за два года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«По условиям промипотеки, бизнес может получить льготный кредит под строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей или приобретение готового промышленного помещения», — сказал председатель думы Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что в настоящее время в программе участвуют 16 банков.

Общий объём поддержки программы в 2024 году составит 2,3 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в столичном районе Хорошёво-Мнёвники построят новый деловой центр на 12 тыс. рабочих мест.