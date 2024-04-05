В Подмосковье заключили более 70 договоров на промышленную ипотеку за два года
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Об этом сообщает телеканал «360».
«По условиям промипотеки, бизнес может получить льготный кредит под строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей или приобретение готового промышленного помещения», — сказал председатель думы Игорь Брынцалов.
Он также отметил, что в настоящее время в программе участвуют 16 банков.
Общий объём поддержки программы в 2024 году составит 2,3 млрд рублей.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в столичном районе Хорошёво-Мнёвники построят новый деловой центр на 12 тыс. рабочих мест.