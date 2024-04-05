Движение по Крымскому мосту перекрыто

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом говорится в официальном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

РИА Новости

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие, а также придерживаться указаний сотрудников транспортной безопасности. Ранее сообщалось, что ВС России освободили Водяное на Авдеевском направлении.