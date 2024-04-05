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Движение по Крымскому мосту перекрыто

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На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом говорится в официальном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Движение по Крымскому мосту перекрыто
  • РИА Новости

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие, а также придерживаться указаний сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили Водяное на Авдеевском направлении.

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