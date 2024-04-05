В Москве разработали модули для изучения беспилотных авиационных систем в школе
- © Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Как отметил чиновник, обучающий модуль поможет школьникам ознакомиться с беспилотными авиационными системами (БАС).
Учащиеся узнают о конструктивных особенностях и основах навигации и радиоуправления.
«Развитие беспилотной авиации — одна из ключевых стратегических задач России и, в частности, Москвы», — сказал Овчинский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые стратегии развития образования Москвы.