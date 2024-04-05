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В Москве разработали модули для изучения беспилотных авиационных систем в школе

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Модули для изучения беспилотных авиационных систем в школе разработали в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В Москве разработали модули для изучения беспилотных авиационных систем в школе
  • © Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отметил чиновник, обучающий модуль поможет школьникам ознакомиться с беспилотными авиационными системами (БАС).

Учащиеся узнают о конструктивных особенностях и основах навигации и радиоуправления.

«Развитие беспилотной авиации — одна из ключевых стратегических задач России и, в частности, Москвы», — сказал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые стратегии развития образования Москвы.

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