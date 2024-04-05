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Чибис поблагодарил Росгвардию за быстрое задержание напавшего на него

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил сотрудников Росгвардии за оперативное задержание совершившего на него нападение.
Чибис поблагодарил Росгвардию за быстрое задержание напавшего на него
  • globallookpress.com

Об этом сообщил оперативный штаб области в Telegram.

«Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан», — приводится его заявление.

Также он выразил благодарность всем сотрудникам правоохранительных органов, которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг.

Ранее Чибис опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели после покушения на политика.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что покушение будет расследовано в самые короткие сроки.

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