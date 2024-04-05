Чибис поблагодарил Росгвардию за быстрое задержание напавшего на него
- globallookpress.com
Об этом сообщил оперативный штаб области в Telegram.
«Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан», — приводится его заявление.
Также он выразил благодарность всем сотрудникам правоохранительных органов, которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг.
Ранее Чибис опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели после покушения на политика.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что покушение будет расследовано в самые короткие сроки.