Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в центральный аппарат СК России

Уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса передали в центральный аппарат СК России.

«По поручению председателя СК России уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования», — говорится в официальном заявлении.

В регион направили следователей, экспертов и криминалистов центрального аппарата ведомства.

Чибис ранее опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели после покушения на политика.

В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что покушение будет расследовано в самые короткие сроки.