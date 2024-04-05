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Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в центральный аппарат СК России

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Уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса передали в центральный аппарат СК России.
Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в центральный аппарат СК России
  • РИА Новости

«По поручению председателя СК России уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования», — говорится в официальном заявлении.

В регион направили следователей, экспертов и криминалистов центрального аппарата ведомства.

Чибис ранее опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели после покушения на политика.

В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что покушение будет расследовано в самые короткие сроки.

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