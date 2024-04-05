Техникумы Подмосковья будут сотрудничать с Макеевскими колледжами
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство образования.
Как отметили в ведомстве, сотрудничество является важным шагом в развитии системы профессионального образования и позволит студентам получить качественное образование и подготовиться к работе на современных предприятиях промышленности.
Дмитровский техникум уже передал Макеевскому политехническому колледжу 170 учебных пособий.
Ранее сообщалось, что в Уфе в 2025 году откроют главное здание межвузовского кампуса.