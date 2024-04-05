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Техникумы Подмосковья будут сотрудничать с Макеевскими колледжами

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Техникумы Московской области заключили соглашения о сотрудничестве с колледжами Макеевки.
Техникумы Подмосковья будут сотрудничать с Макеевскими колледжами
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство образования.

Как отметили в ведомстве, сотрудничество является важным шагом в развитии системы профессионального образования и позволит студентам получить качественное образование и подготовиться к работе на современных предприятиях промышленности.

Дмитровский техникум уже передал Макеевскому политехническому колледжу 170 учебных пособий.

Ранее сообщалось, что в Уфе в 2025 году откроют главное здание межвузовского кампуса.

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