Техникумы Подмосковья будут сотрудничать с Макеевскими колледжами

Техникумы Московской области заключили соглашения о сотрудничестве с колледжами Макеевки.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство образования.

Как отметили в ведомстве, сотрудничество является важным шагом в развитии системы профессионального образования и позволит студентам получить качественное образование и подготовиться к работе на современных предприятиях промышленности.

Дмитровский техникум уже передал Макеевскому политехническому колледжу 170 учебных пособий.

Ранее сообщалось, что в Уфе в 2025 году откроют главное здание межвузовского кампуса.