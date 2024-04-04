В Уфе в 2025 году откроют главное здание межвузовского кампуса
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает mkset.ru.
«В 2025 году запустим основное здание, это ещё порядка 110 тыс. кв. м уникального и инновационного пространства для развития научно-образовательной среды», — сказал Назаров в рамках итогового отчёта о работе регионального правительства.
Он также отметил, что в настоящее время в действующих частях кампуса работают 20 лабораторий.
Ранее в мэрии Тюмени рассказали, как будет выглядеть будущий межвузовский кампус.