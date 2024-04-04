В Уфе в 2025 году откроют главное здание межвузовского кампуса

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров назвал дату открытия главного здания межвузовского кампуса в Уфе.

Об этом сообщает mkset.ru.

«В 2025 году запустим основное здание, это ещё порядка 110 тыс. кв. м уникального и инновационного пространства для развития научно-образовательной среды», — сказал Назаров в рамках итогового отчёта о работе регионального правительства.

Он также отметил, что в настоящее время в действующих частях кампуса работают 20 лабораторий.

Ранее в мэрии Тюмени рассказали, как будет выглядеть будущий межвузовский кампус.