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В Уфе в 2025 году откроют главное здание межвузовского кампуса

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Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров назвал дату открытия главного здания межвузовского кампуса в Уфе.
В Уфе в 2025 году откроют главное здание межвузовского кампуса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mkset.ru.

«В 2025 году запустим основное здание, это ещё порядка 110 тыс. кв. м уникального и инновационного пространства для развития научно-образовательной среды», — сказал Назаров в рамках итогового отчёта о работе регионального правительства.

Он также отметил, что в настоящее время в действующих частях кампуса работают 20 лабораторий.

Ранее в мэрии Тюмени рассказали, как будет выглядеть будущий межвузовский кампус.

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