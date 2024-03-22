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В Тюмени рассказали подробности о будущем межвузовском кампусе

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В мэрии Тюмени рассказали, как будет выглядеть будущий межвузовский кампус.
В Тюмени рассказали подробности о будущем межвузовском кампусе
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Как отметили в городской администрации, в состав кампуса войдут гостиница на 120 человек, общежитие на 4980 человек, центр развития и поддержки молодёжи, учебно-лабораторный комплекс, конгресс-центр, спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной и технопарк.

Строительство кампуса началось в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Самаре обсудили проект строительства межвузовского кампуса.

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