В Тюмени рассказали подробности о будущем межвузовском кампусе
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru.
Как отметили в городской администрации, в состав кампуса войдут гостиница на 120 человек, общежитие на 4980 человек, центр развития и поддержки молодёжи, учебно-лабораторный комплекс, конгресс-центр, спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной и технопарк.
Строительство кампуса началось в феврале 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Самаре обсудили проект строительства межвузовского кампуса.