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В Миассе вынесли приговор за убийство по неосторожности

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В Челябинской области миасский городской суд вынес приговор обвиняемому за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
В Миассе вынесли приговор за убийство по неосторожности
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в конце октября 2023 года: клиент риелторского агентства пытался вернуть деньги, которые заплатил жене осуждённого, что в итоге привело к конфликту. От полученных травм в ходе ссоры потерпевший скончался в больнице.

Драку между мужчинами зафиксировала камера домофона.

«Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре региона.

Также осуждённого обязали выплатить семье погибшего 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе вынесли приговор жителю Пуровского района за убийство его бабушки.

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