В Миассе вынесли приговор за убийство по неосторожности
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По имеющейся информации, инцидент произошёл в конце октября 2023 года: клиент риелторского агентства пытался вернуть деньги, которые заплатил жене осуждённого, что в итоге привело к конфликту. От полученных травм в ходе ссоры потерпевший скончался в больнице.
Драку между мужчинами зафиксировала камера домофона.
«Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре региона.
Также осуждённого обязали выплатить семье погибшего 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе вынесли приговор жителю Пуровского района за убийство его бабушки.