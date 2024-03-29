В ЯНАО вынесли приговор внуку за убийство бабушки

В Ямало-Ненецком автономном округе вынесли приговор жителю Пуровского района за убийство его бабушки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Исполняющим обязанности прокурора ЯНАО Денисом Назаренко поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту убийства с особой жестокостью внуком своей 83-летней бабушки, находящейся в беспомощном состоянии», — заявили в ведомстве.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Правдинский районный суд вынес приговор двум жителям Калининградской области, обвиняемым в убийстве пожилых супругов — ветеранов Великой Отечественной войны.