В ЯНАО вынесли приговор внуку за убийство бабушки
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Исполняющим обязанности прокурора ЯНАО Денисом Назаренко поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту убийства с особой жестокостью внуком своей 83-летней бабушки, находящейся в беспомощном состоянии», — заявили в ведомстве.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что Правдинский районный суд вынес приговор двум жителям Калининградской области, обвиняемым в убийстве пожилых супругов — ветеранов Великой Отечественной войны.