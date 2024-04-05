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Колокольцев представил новых руководителей территориальных органов МВД России

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Глава МВД России Владимир Колокольцев представил новых руководителей территориальных органов ведомства.
Колокольцев представил новых руководителей территориальных органов МВД России
  • © mvdmedia.ru

Так, начальником Управления МВД России по ХМАО назначен полковник полиции Сергей Ветохин, главой МВД по Кабардино-Балкарской Республике стал генерал-майор полиции Вячеслав Крючков, начальником УМВД России по Томской области — полковник полиции Александр Никульников.

«Представленных руководителей отличают высокие профессиональные качества, умение на должном уровне организовать служебную деятельность. Рассчитываю, что на более ответственных участках вы в полной мере сможете реализовать свой потенциал», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что министром внутренних дел по Республике Хакасия назначен Владимир Генералов. В свою очередь, МВД по Республике Татарстан возглавил Дамир Сатретдинов.

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