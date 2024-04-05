Колокольцев представил новых руководителей территориальных органов МВД России

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил новых руководителей территориальных органов ведомства.

Так, начальником Управления МВД России по ХМАО назначен полковник полиции Сергей Ветохин, главой МВД по Кабардино-Балкарской Республике стал генерал-майор полиции Вячеслав Крючков, начальником УМВД России по Томской области — полковник полиции Александр Никульников.

«Представленных руководителей отличают высокие профессиональные качества, умение на должном уровне организовать служебную деятельность. Рассчитываю, что на более ответственных участках вы в полной мере сможете реализовать свой потенциал», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что министром внутренних дел по Республике Хакасия назначен Владимир Генералов. В свою очередь, МВД по Республике Татарстан возглавил Дамир Сатретдинов.