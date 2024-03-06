Колокольцев представил новых руководителей МВД по Татарстану и Хакасии
Как сообщает МВД МЕДИА, министром внутренних дел по Республике Хакасия назначен Владимир Генералов. В свою очередь, МВД по Республике Татарстан возглавил Дамир Сатретдинов.
«Назначенные руководители зарекомендовали себя высокопрофессиональными и грамотными специалистами, достигли значимых результатов на прежних местах. Уверен, что приобретённые опыт и знания будут в полной мере востребованы сейчас, на более ответственных должностях», — отметил Колокольцев.
Ранее стало известно о назначении новых глав МВД России по Карачаево-Черкесской Республике и Брянской области.