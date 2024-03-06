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Колокольцев представил новых руководителей МВД по Татарстану и Хакасии

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Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев 6 марта представил личному составу новых руководителей двух территориальных органов ведомства — по Хакасии и Татарстану.
Колокольцев представил новых руководителей МВД по Татарстану и Хакасии

Как сообщает МВД МЕДИА, министром внутренних дел по Республике Хакасия назначен Владимир Генералов. В свою очередь, МВД по Республике Татарстан возглавил Дамир Сатретдинов.

«Назначенные руководители зарекомендовали себя высокопрофессиональными и грамотными специалистами, достигли значимых результатов на прежних местах. Уверен, что приобретённые опыт и знания будут в полной мере востребованы сейчас, на более ответственных должностях», — отметил Колокольцев.

Ранее стало известно о назначении новых глав МВД России по Карачаево-Черкесской Республике и Брянской области.

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