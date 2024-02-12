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Колокольцев представил новых руководителей двух терорганов МВД России

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Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей двух территориальных органов МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Колокольцев представил новых руководителей двух терорганов МВД России
  • © mvdmedia.ru

Указом президента России Владимира Путина главой МВД по Карачаево-Черкесской Республике назначен полковник полиции Владимир Нефёдов, а начальником УМВД России по Брянской области — полковник полиции Алексей Солдатов.

Колокольцев заявил, что оба руководителя прошли большой профессиональный путь, а также длительное время работали в подразделениях криминального блока. Они, по его словам, хорошо знают специфику и тонкости оперативно-разыскной деятельности.

Министр поставил перед Нефёдовым и Солдатовым ряд приоритетных задач, включая противодействие нелегальному ввозу оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также выявление и раскрытие связанных с их незаконным оборотом преступлений.

В конце декабря Колокольцев представил нового главу УМВД России по Чукотскому автономному округу.

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