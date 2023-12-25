Колокольцев представил нового главу УМВД России по Чукотскому автономному округу
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Колокольцев отметил, что хорошо знаком с новым начальником, а также его знают личный состав и руководители взаимодействующих структур.
«С Чукоткой связаны практически 20 лет его служебной деятельности. После перевода из Ульяновской области работал оперуполномоченным по борьбе с организованной преступностью. В последующем занимал различные должности в подразделениях криминального блока», — говорится в сообщении.
Министр поручил Аникину укрепить позиции по линии противодействия экономической преступности, обеспечить контроль в области миграции, а также призвал обратить внимание на рост криминальных проявлений на улицах. В числе важных задач Колокольцев назвал обеспечение безопасности при подготовке и проведении выборов президента.
14 декабря глава МВД представил нового начальника УМВД России по Тюменской области Александра Смирнова.