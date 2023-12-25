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Колокольцев представил нового главу УМВД России по Чукотскому автономному округу

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя управления МВД по Чукотскому автономному округу полковника Ивана Аникина. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Колокольцев представил нового главу УМВД России по Чукотскому автономному округу
  • Gettyimages.ru
  • © mvdmedia.ru

Колокольцев отметил, что хорошо знаком с новым начальником, а также его знают личный состав и руководители взаимодействующих структур.

«С Чукоткой связаны практически 20 лет его служебной деятельности. После перевода из Ульяновской области работал оперуполномоченным по борьбе с организованной преступностью. В последующем занимал различные должности в подразделениях криминального блока», — говорится в сообщении.

Министр поручил Аникину укрепить позиции по линии противодействия экономической преступности, обеспечить контроль в области миграции, а также призвал обратить внимание на рост криминальных проявлений на улицах. В числе важных задач Колокольцев назвал обеспечение безопасности при подготовке и проведении выборов президента.

14 декабря глава МВД представил нового начальника УМВД России по Тюменской области Александра Смирнова.

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