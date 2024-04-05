Губернатор Чибис будет лечиться в Мурманской области после покушения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после покушения будет лечиться в регионе, заявила его пресс-секретарь Лилия Сечкина.

«Губернатор остаётся на лечении в Мурманской области, его переводы на данный момент в другие медучреждения не планируются», — сказала она ТАСС.

Чибис ранее опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели на фоне покушения на политика.

В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.

Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение лёгких телесных повреждений.