Губернатор Чибис будет лечиться в Мурманской области после покушения
- РИА Новости
«Губернатор остаётся на лечении в Мурманской области, его переводы на данный момент в другие медучреждения не планируются», — сказала она ТАСС.
Чибис ранее опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели на фоне покушения на политика.
В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.
Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение лёгких телесных повреждений.