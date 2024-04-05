СК опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Чибиса

Следственный комитет России опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

На кадрах был показан нож нападавшего, а также его автомобиль.

Ранее пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина заявила, что прогнозы о восстановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после покушения делать рано.