СК опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Чибиса
Следственный комитет России опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
- РИА Новости
На кадрах был показан нож нападавшего, а также его автомобиль.
Ранее пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина заявила, что прогнозы о восстановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после покушения делать рано.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен