Пресс-секретарь губернатора Чибиса назвала преждевременным делать прогнозы

Прогнозы о восстановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после покушения делать рано, заявила его пресс-секретарь Лилия Сечкина.

«Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению. Сейчас какие-либо ещё прогнозы по восстановлению, сколько это займёт, крайне рано (делать. — RT)», — цитирует её РИА Новости.

Чибис ранее опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели на фоне покушения на политика.

В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.

Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение лёгких телесных повреждений.