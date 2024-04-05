Пресс-секретарь губернатора Чибиса назвала преждевременным делать прогнозы
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«Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению. Сейчас какие-либо ещё прогнозы по восстановлению, сколько это займёт, крайне рано (делать. — RT)», — цитирует её РИА Новости.
Чибис ранее опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели на фоне покушения на политика.
В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.
Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение лёгких телесных повреждений.