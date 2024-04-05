RT в Telegram
Подпишись

Пресс-секретарь губернатора Чибиса назвала преждевременным делать прогнозы

Короткая ссылка
Прогнозы о восстановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после покушения делать рано, заявила его пресс-секретарь Лилия Сечкина.
Пресс-секретарь губернатора Чибиса назвала преждевременным делать прогнозы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению. Сейчас какие-либо ещё прогнозы по восстановлению, сколько это займёт, крайне рано (делать. — RT)», — цитирует её РИА Новости.

Чибис ранее опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели на фоне покушения на политика.

В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.

Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение лёгких телесных повреждений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить