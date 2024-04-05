RT в Telegram
Подпишись

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на губернатора Чибиса

Короткая ссылка
Прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело в отношении напавшего на губернатора региона Андрея Чибиса.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на губернатора Чибиса
  • РИА Новости

«Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя г. Апатиты уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности)», — говорится в сообщении.

Установлено, что житель города Апатиты после окончания приёма граждан города нанёс ему ножом удар в живот и пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии.

Преступнику грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.

Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение лёгких телесных повреждений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить