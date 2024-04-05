Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на губернатора Чибиса

Прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело в отношении напавшего на губернатора региона Андрея Чибиса.

«Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя г. Апатиты уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности)», — говорится в сообщении.

Установлено, что житель города Апатиты после окончания приёма граждан города нанёс ему ножом удар в живот и пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии.

Преступнику грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.

Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение лёгких телесных повреждений.