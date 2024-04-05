Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на губернатора Чибиса
- РИА Новости
«Прокуратурой области признано законным и обоснованным возбуждение в отношении жителя г. Апатиты уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности)», — говорится в сообщении.
Установлено, что житель города Апатиты после окончания приёма граждан города нанёс ему ножом удар в живот и пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии.
Преступнику грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.
В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.
Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК России за причинение лёгких телесных повреждений.