Кабмин поручил Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве ТЭЦ
- РИА Новости
Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с казахстанской стороной и по достижении договорённости подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что минувшей зимой «Газпром» поставил в Узбекистан газ в объёмах, превышающих контрактные обязательства.