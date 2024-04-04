Кабмин поручил Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве ТЭЦ

Правительство России поручило Минэнерго подписать с Казахстаном соглашение о строительстве угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Поручить Минэнерго России с участием МИД России провести переговоры с казахстанской стороной и по достижении договорённости подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что минувшей зимой «Газпром» поставил в Узбекистан газ в объёмах, превышающих контрактные обязательства.