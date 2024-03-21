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«Газпром»: поставки газа в Узбекистан зимой превысили контрактные обязательства

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Минувшей зимой «Газпром» поставил в Узбекистан газ в объёмах, превышающих контрактные обязательства, сообщила компания.
«Газпром»: поставки газа в Узбекистан зимой превысили контрактные обязательства
  • РИА Новости

Первые поставки начались в октябре 2023 года, они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия — Центр через Казахстан.

«Этой зимой «Газпром» обеспечил поставки газа в республику в объёмах, превышающих контрактные обязательства. Это говорит о высоком спросе на российский газ и востребованности маршрута», — сообщает компания.

В конце декабря прошлого года «Газпром» нарастил поставки газа в Узбекистан до максимально возможного объёма.

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