«Газпром»: поставки газа в Узбекистан зимой превысили контрактные обязательства

Минувшей зимой «Газпром» поставил в Узбекистан газ в объёмах, превышающих контрактные обязательства, сообщила компания.

Первые поставки начались в октябре 2023 года, они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия — Центр через Казахстан.

«Этой зимой «Газпром» обеспечил поставки газа в республику в объёмах, превышающих контрактные обязательства. Это говорит о высоком спросе на российский газ и востребованности маршрута», — сообщает компания.

В конце декабря прошлого года «Газпром» нарастил поставки газа в Узбекистан до максимально возможного объёма.