Женщина, из-за которой под Воронежем появилась сибирская язва, признала вину

Жительница Панинского района Воронежской области, из-за которой в регионе в 2023 году распространилась сибирская язва, признала вину.

Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

«Обвиняемая дала признательные показания и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», — говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина занималась выращиванием крупного рогатого скота для продажи мяса перекупщикам, в августе 2023 года она попросила забить животное, которое не вакцинировали против сибирской язвы.

Ранее сообщалось, что житель Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в нарушении ветеринарных правил по факту продажи заражённого сибирской язвой мяса.