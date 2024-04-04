Женщина, из-за которой под Воронежем появилась сибирская язва, признала вину
Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.
«Обвиняемая дала признательные показания и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», — говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина занималась выращиванием крупного рогатого скота для продажи мяса перекупщикам, в августе 2023 года она попросила забить животное, которое не вакцинировали против сибирской язвы.
Ранее сообщалось, что житель Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в нарушении ветеринарных правил по факту продажи заражённого сибирской язвой мяса.