Путин сообщил, что переговорил с Мишустиным после его отчёта в Госдуме
Президент России Владимир Путин сообщил, что вечером 3 апреля переговорил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным после его отчёта в Госдуме о работе кабмина.
- РИА Новости
«Мы вчера с Михаилом Владимировичем ещё вечером по этому поводу поговорили, обсудили это», — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину до конца июля определить параметры налоговой амнистии.
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