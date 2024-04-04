Путин сообщил, что переговорил с Мишустиным после его отчёта в Госдуме

Президент России Владимир Путин сообщил, что вечером 3 апреля переговорил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным после его отчёта в Госдуме о работе кабмина.

РИА Новости

«Мы вчера с Михаилом Владимировичем ещё вечером по этому поводу поговорили, обсудили это», — цитирует Путина РИА Новости. Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину до конца июля определить параметры налоговой амнистии.