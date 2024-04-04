RT в Telegram
Подпишись

Путин сообщил, что переговорил с Мишустиным после его отчёта в Госдуме

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин сообщил, что вечером 3 апреля переговорил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным после его отчёта в Госдуме о работе кабмина.
Путин сообщил, что переговорил с Мишустиным после его отчёта в Госдуме
  • РИА Новости

«Мы вчера с Михаилом Владимировичем ещё вечером по этому поводу поговорили, обсудили это», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину до конца июля определить параметры налоговой амнистии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить