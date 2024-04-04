Специалист Переславский рассказал подробнее о прибавках к пенсиям

Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский рассказал о прибавках к пенсиям.

«Для получателей пенсии по старости, по потере кормильца, инвалидам II группы, женщинам из числа малочисленных народов старше 50 лет и мужчинам малочисленных народов старше 55 лет, постоянно проживающим в районах малочисленных народов Севера на день назначения пенсии, прибавка составит 536,15 рубля», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, людям с инвалидностью I группы или II группы с детства, а также детям, потерявшим одинокую мать или обоих родителей, и детям, оба родителя которых неизвестны, пенсию повысят на 1073 рубля.

Как добавил Переславский, для ребёнка с инвалидностью или человека с инвалидностью I группы с детства прибавка составит 1287,59 рубля, для человека с инвалидностью III группы — 456,03 рубля.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии россиян выросли на 15%.