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Страховые пенсии россиян выросли на 15%

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С учётом плановой и дополнительной индексаций по итогам 2023 года страховые пенсии россиян выросли на 15%, заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Страховые пенсии россиян выросли на 15%
  • РИА Новости

«Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. В прошлом году с учётом плановой, а также дополнительно проведённой годом ранее индексации увеличение страховых пенсий в общей сложности составило 15%. Повысили их и на 2024 год», — сказал он.

Также с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы: выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца будут увеличены на 7,5%. 

При этом старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил, что представители силовых ведомств, госслужащие и работающие пенсионеры не смогут получить прибавку к пенсии с 1 апреля.

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