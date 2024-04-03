С учётом плановой и дополнительной индексаций по итогам 2023 года страховые пенсии россиян выросли на 15%, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. В прошлом году с учётом плановой, а также дополнительно проведённой годом ранее индексации увеличение страховых пенсий в общей сложности составило 15%. Повысили их и на 2024 год», — сказал он.

Также с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы: выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца будут увеличены на 7,5%.

При этом старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил, что представители силовых ведомств, госслужащие и работающие пенсионеры не смогут получить прибавку к пенсии с 1 апреля.