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Юрист Красовская прокомментировала предстоящие выплаты к 9 Мая

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская высказалась о предстоящих выплатах к 9 Мая.
Юрист Красовская прокомментировала предстоящие выплаты к 9 Мая
  • РИА Новости

«Есть указ президента РФ от 24.04.2019 №186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы» (9 Мая). В рамках этого документа сделают выплату в размере 10 тыс. рублей», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, право на такую выплату имеют все участники Великой Отечественной войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях до 1945 года включительно, а также военнослужащие, служившие более шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945-го.

«Получат её и люди, награждённые медалью «За оборону Ленинграда». Это неполный список. Все категории получателей указаны в подпункте 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», — сказала Красовская.

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