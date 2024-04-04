Жителя Ростовской области осудят за попытку взорвать сотрудников ДПС

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, обвиняемого в попытке взорвать боевой гранатой инспекторов ДПС.

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, в июне 2023 года обвиняемый, находясь в хуторе Нижнесолёный Весёловского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе составления сотрудниками ГИБДД в отношении него административного протокола «предпринял попытку активировать имеющуюся при нём боевую гранату».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации, связанной со смертельной аварией в Ростовской области.