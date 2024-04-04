В центре Екатеринбурга ввели ограничение скорости для электросамокатов

В мэрии Екатеринбурга заявили о введении ограничения скорости для электросамокатов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Вводится ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на нескольких улицах города и в парках», — рассказали в мэрии.

В список вошли улицы Вайнера, Ленина, Бардина, Исторический сквер, Октябрьская площадь, набережная Городского пруда, ЦПКиО, парки имени Блюхера и Павлика Морозова.

Ранее сообщалось, что за год число россиян, поддерживающих введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов, выросло с 52 до 59%.