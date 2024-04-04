В Госдуме предложили ужесточить ответственность косметологов за некачественные услуги

Член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова рассказала об инициативах, призванных ужесточить ответственность косметологов за некачественные услуги.

«В первую очередь мы считаем необходимым маркировать медицинские изделия, поступающие из-за рубежа, используя для этого отечественную систему «Честный знак». Подготовим предложения об усилении административной и уголовной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества и нелегальную деятельность», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, в настоящее время на рынке много так называемых специалистов, которые обучались якобы по авторским методикам, такие люди нередко сами печатают себе дипломы и свидетельства.

«Критично необходимо масштабное информирование о последствиях получения услуг в непроверенных местах и у непроверенных специалистов. Людям нужно взять за правило интересоваться квалификацией эксперта и лицензией организации, куда они планируют обращаться, происхождением препарата и наличием сертификата или российской маркировки на изделиях, которые к ним применяют», — отметила Филатова.

Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргарита Кобец дала рекомендации, как определить поддельную косметику.