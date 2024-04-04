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В Госдуме предложили ужесточить ответственность косметологов за некачественные услуги

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Член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова рассказала об инициативах, призванных ужесточить ответственность косметологов за некачественные услуги.
В Госдуме предложили ужесточить ответственность косметологов за некачественные услуги
  • РИА Новости

«В первую очередь мы считаем необходимым маркировать медицинские изделия, поступающие из-за рубежа, используя для этого отечественную систему «Честный знак». Подготовим предложения об усилении административной и уголовной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества и нелегальную деятельность», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, в настоящее время на рынке много так называемых специалистов, которые обучались якобы по авторским методикам, такие люди нередко сами печатают себе дипломы и свидетельства.

«Критично необходимо масштабное информирование о последствиях получения услуг в непроверенных местах и у непроверенных специалистов. Людям нужно взять за правило интересоваться квалификацией эксперта и лицензией организации, куда они планируют обращаться, происхождением препарата и наличием сертификата или российской маркировки на изделиях, которые к ним применяют», — отметила Филатова.

Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргарита Кобец дала рекомендации, как определить поддельную косметику.

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