Специалист Кобец рассказала о способах определить поддельную косметику
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«Если производитель заявляет, что продукт имеет натуральный состав, то в списке ингредиентов должны быть только составляющие, которые входят в стандарт Cosmos или NaTrue», — заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».
Как отметила специалист, данная сертификация применяется в 60 странах к более 30 тыс. косметических продуктов и ингредиентов.
Кроме того, по словам Кобец, товар должен содержать батч-код и штрих-код, по которым можно определить дату выпуска и производителя.
Также необходимо обращать внимание на срок хранения и срок годности.
«На срок использования косметики непосредственное влияние оказывают условия хранения, а именно — температурный режим, попадание воздуха и других веществ в продукт», — заключила эксперт.
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