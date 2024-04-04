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Специалист Кобец рассказала о способах определить поддельную косметику

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Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргарита Кобец дала рекомендации, как определить поддельную косметику.
Специалист Кобец рассказала о способах определить поддельную косметику
  • Gettyimages.ru

«Если производитель заявляет, что продукт имеет натуральный состав, то в списке ингредиентов должны быть только составляющие, которые входят в стандарт Cosmos или NaTrue», — заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, данная сертификация применяется в 60 странах к более 30 тыс. косметических продуктов и ингредиентов.

Кроме того, по словам Кобец, товар должен содержать батч-код и штрих-код, по которым можно определить дату выпуска и производителя.

Также необходимо обращать внимание на срок хранения и срок годности.

«На срок использования косметики непосредственное влияние оказывают условия хранения, а именно — температурный режим, попадание воздуха и других веществ в продукт», — заключила эксперт.

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