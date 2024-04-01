Косметолог Роз рассказала о способах ухода за кожей лица

Кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии Лейла Роз рассказала, как ухаживать за кожей лица.

В беседе с Life.ru она отметила, что хорошим средством могут быть натуральные маски, например, яично-медовые и из зелёного чая.

Также можно использовать уходовую косметику, в том числе маски с лимфодренажным действием.

Как отметила эксперт, не менее важен здоровый образ жизни. Это соблюдение режима сна, правильное питание, отказ от схемы «дом — работа», ежедневная физическая активность.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.