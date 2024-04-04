Путин анонсировал переход на новую систему оплаты труда бюджетников

Президент России Владимир Путин анонсировал переход на новую, отраслевую систему оплаты труда бюджетников.

«Сначала проведём пилотные проекты в субъектах Федерации, а в начале 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы предстоит перейти в масштабах всей страны», — сказал он.

Путин подчеркнул необходимость устранения разрывов в оплате труда в разных регионах.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что средняя зарплата в России составляет 73 тыс. рублей.

Число бедных в России снизилось до 13,5 млн.