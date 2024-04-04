Путин анонсировал переход на новую систему оплаты труда бюджетников
- РИА Новости
«Сначала проведём пилотные проекты в субъектах Федерации, а в начале 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы предстоит перейти в масштабах всей страны», — сказал он.
Путин подчеркнул необходимость устранения разрывов в оплате труда в разных регионах.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что средняя зарплата в России составляет 73 тыс. рублей.
Число бедных в России снизилось до 13,5 млн.