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Путин анонсировал переход на новую систему оплаты труда бюджетников

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Президент России Владимир Путин анонсировал переход на новую, отраслевую систему оплаты труда бюджетников.
Путин анонсировал переход на новую систему оплаты труда бюджетников
  • РИА Новости

«Сначала проведём пилотные проекты в субъектах Федерации, а в начале 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы предстоит перейти в масштабах всей страны», — сказал он.

Путин подчеркнул необходимость устранения разрывов в оплате труда в разных регионах.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что средняя зарплата в России составляет 73 тыс. рублей.

Число бедных в России снизилось до 13,5 млн.

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