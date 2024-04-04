РБК: по делу о мошенничестве задержан гендиректор букмекера «Мелбет»

Глава букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Ему вменяется мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

В Тверском районном суде Москвы сообщили, что к ним поступил материал на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин рассказал в беседе с RT, какие черты характера могут влиять на уровень восприимчивости человеком мошеннических схем.