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РБК: по делу о мошенничестве задержан гендиректор букмекера «Мелбет»

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Глава букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин задержан сотрудниками правоохранительных органов.
РБК: по делу о мошенничестве задержан гендиректор букмекера «Мелбет»
  • РИА Новости

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Ему вменяется мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

В Тверском районном суде Москвы сообщили, что к ним поступил материал на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин рассказал в беседе с RT, какие черты характера могут влиять на уровень восприимчивости человеком мошеннических схем.

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