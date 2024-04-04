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В поселении Внуковское построят новый офисный центр

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Инвестор построит новый офисный центр в поселении Внуковское в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
В поселении Внуковское построят новый офисный центр
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«По проекту на Омской улице в деревне Ликове возведут современное офисное здание в стиле хай-тек с четырьмя входами. На территории бизнес-центра появится благоустроенный внутренний двор, где разместят малые архитектурные формы и места для отдыха», — сказал он.

По его словам, проект обеспечит рабочими местами не менее 6 тыс. человек.

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