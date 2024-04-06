В РТУ МИРЭА посоветовали соблюдать неполные циклы перезарядки смартфона
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«В первую очередь стоит проверить состояние аккумулятора: если его ёмкость выше 80%, то аккумулятор находится в исправном состоянии, в случае, когда ёмкость составляет менее 80%, необходимо обратиться в сервисный центр для его замены во избежание внезапного выключения смартфона», — посоветовал эксперт.
Если по разным причинам заменить аккумулятор нет возможности, то нужно провести ревизию установленных приложений и выяснить, какое из них (или несколько) чрезмерно расходует заряд устройства.
«Удалите ненужные программы, отключите фоновые приложения: даже если они не открываются пользователем, то всё равно продолжают скачивать обновления, отправляют уведомления и статистику», — рассказал он.
Кроме того, эксперт порекомендовал соблюдать неполные циклы перезарядки смартфона.
«В данном случае имеется ввиду заряд от 0 до 100% соответственно. Аккумулятор смартфона рассчитан, как правило, на 400—500 циклов заряда, но если не сажать аккумулятор до 0, то количество циклов зарядки и разрядки значительно возрастёт. В данном случае определяющим значением является глубина разряда — процент заряда, который был использован. Например, если у вас на смартфоне осталось 30% заряда, то глубина разряда составляет 70%», — объяснил собеседник RT.
Помимо этого, по его словам, стоит отключать функции, которые не требуются в конкретный момент, например GPS и Bluetooth.
«Также не стоит забывать, что использование Wi-Fi нагружает устройство гораздо меньше, чем мобильная сеть, поэтому старайтесь подключаться к беспроводным сетям. Также имеет смысл снизить яркость экрана и сократить его таймаут, то есть время, через которое он гаснет при отсутствии действий пользователя», — отметил специалист.
По мнению Шутова, не стоит пренебрегать регулярной проверкой смартфона на наличие вредоносных программ.
«Вирус влияет на общую производительность гаджета: телефон начинает работать медленнее, быстро нагревается, у него необычно быстро заканчивается заряд аккумулятора», — пояснил он.
Также, по его словам, если смартфон оснащён OLED-дисплеем, то чёрные обои экрана могут существенно сэкономить заряд.
«На 20—30% при постоянно включённом домашнем экране», — заключил эксперт.
Ранее Шутов рассказал в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать, чтобы использование электросамокатов было безопасным.