В РТУ МИРЭА посоветовали соблюдать неполные циклы перезарядки смартфона

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов дал в беседе с RT советы, что делать при быстрой разрядке аккумулятора смартфона.

«В первую очередь стоит проверить состояние аккумулятора: если его ёмкость выше 80%, то аккумулятор находится в исправном состоянии, в случае, когда ёмкость составляет менее 80%, необходимо обратиться в сервисный центр для его замены во избежание внезапного выключения смартфона», — посоветовал эксперт.

Если по разным причинам заменить аккумулятор нет возможности, то нужно провести ревизию установленных приложений и выяснить, какое из них (или несколько) чрезмерно расходует заряд устройства.

«Удалите ненужные программы, отключите фоновые приложения: даже если они не открываются пользователем, то всё равно продолжают скачивать обновления, отправляют уведомления и статистику», — рассказал он.

Кроме того, эксперт порекомендовал соблюдать неполные циклы перезарядки смартфона.

«В данном случае имеется ввиду заряд от 0 до 100% соответственно. Аккумулятор смартфона рассчитан, как правило, на 400—500 циклов заряда, но если не сажать аккумулятор до 0, то количество циклов зарядки и разрядки значительно возрастёт. В данном случае определяющим значением является глубина разряда — процент заряда, который был использован. Например, если у вас на смартфоне осталось 30% заряда, то глубина разряда составляет 70%», — объяснил собеседник RT.

Помимо этого, по его словам, стоит отключать функции, которые не требуются в конкретный момент, например GPS и Bluetooth.

«Также не стоит забывать, что использование Wi-Fi нагружает устройство гораздо меньше, чем мобильная сеть, поэтому старайтесь подключаться к беспроводным сетям. Также имеет смысл снизить яркость экрана и сократить его таймаут, то есть время, через которое он гаснет при отсутствии действий пользователя», — отметил специалист.

По мнению Шутова, не стоит пренебрегать регулярной проверкой смартфона на наличие вредоносных программ.

«Вирус влияет на общую производительность гаджета: телефон начинает работать медленнее, быстро нагревается, у него необычно быстро заканчивается заряд аккумулятора», — пояснил он.

Также, по его словам, если смартфон оснащён OLED-дисплеем, то чёрные обои экрана могут существенно сэкономить заряд.

«На 20—30% при постоянно включённом домашнем экране», — заключил эксперт.

Ранее Шутов рассказал в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать, чтобы использование электросамокатов было безопасным.