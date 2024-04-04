«Известия»: в Госдуме предложили ввести статью за преследование

Глава комитета по труду Ярослав Нилов предложил законопроект, согласно которому предлагается ввести в КоАП статью с наказанием за преследование.

Как сообщают «Известия», под преследованием подразумевается «систематическое совершение действий, направленных на причинение жертве нравственных страданий». Отмечается, что они могут выражаться в том числе в сообщениях по телефону, в соцсетях, письмах и т. д.

При единоразовом совершении преступления гражданин должен будет оплатить штраф в размере 2 тыс. рублей, за действия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей — до 3 тыс.

В случае повторного нарушения человеку грозит штраф 5 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Депутаты от фракции ЛДПР ранее разработали проект федерального закона, который направлен на усиление административной ответственности за противоправные действия пассажиров на борту воздушного судна. Копии проекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT. Отмечается, что законопроект направлен на отзыв в правительство.