В России предложили увеличить штрафы для авиадебоширов на борту

Депутаты от фракции ЛДПР разработали проект федерального закона, который направлен на усиление административной ответственности за противоправные действия пассажиров на борту воздушного судна. Копии проекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT. Отмечается, что законопроект направлен на отзыв в правительство.

По словам парламентариев, противоправные действия пассажиров на борту самолёта представляют серьёзную угрозу безопасности полёта.

Так, по вине дебоширов задерживаются рейсы, также хулиганские действия пассажиров могут повлечь непредвиденные расходы, связанные с незапланированной посадкой воздушного судна.

Как пояснил в беседе с RT инициатор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, данный вопрос был поднят, исходя из существующей практики правоприменения.

«Обратили внимание, что достаточно приличное количество правонарушений совершается, но штрафы в этой части достаточно маленькие. Никого не останавливают. Поэтому предложено штрафы заметно увеличить для дебоширов. Есть случаи, когда идут в туалет и курят, считая, что это всё останется незамеченным. А потом в накуренную кабинку заходят другие пассажиры, вынужденные вдыхать эту отраву, что особенно вредно для детского организма. Плюс курение — это всё равно небезопасно, потому что в любой момент обшивка может загореться, что может привести к пожару на борту. С просьбой об ужесточении ответственности для нарушителей ко мне обратились как к инициатору и разработчику закона о чёрных списках пассажиров-авиадебоширов», — заявил депутат.

Он добавил, что проект предложен с целью защиты граждан от противоправных действий других пассажиров-нарушителей.

Депутаты предложили внести изменения, согласно которым административный штраф за курение табака и потребления никотинсодержащей продукции на борту воздушного судна составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна — от 8 тыс. до 12 тыс. рублей, за мелкое хулиганство на борту воздушного судна — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, за нахождение на борту воздушного судна в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Помимо непосредственно штрафов для нарушителей, по словам Ярослава Нилова, это и прямой путь к попаданию в чёрные списки.

Ранее Нилов рассказал в беседе с RT о законопроекте, предусматривающем введение в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак, который был сегодня внесён в нижнюю палату парламента.