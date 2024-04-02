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В России предложили увеличить штрафы для авиадебоширов на борту

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RT
Депутаты от фракции ЛДПР разработали проект федерального закона, который направлен на усиление административной ответственности за противоправные действия пассажиров на борту воздушного судна. Копии проекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT. Отмечается, что законопроект направлен на отзыв в правительство.
В России предложили увеличить штрафы для авиадебоширов на борту
  • Gettyimages.ru

По словам парламентариев, противоправные действия пассажиров на борту самолёта представляют серьёзную угрозу безопасности полёта.

Так, по вине дебоширов задерживаются рейсы, также хулиганские действия пассажиров могут повлечь непредвиденные расходы, связанные с незапланированной посадкой воздушного судна.

Как пояснил в беседе с RT инициатор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, данный вопрос был поднят, исходя из существующей практики правоприменения.

«Обратили внимание, что достаточно приличное количество правонарушений совершается, но штрафы в этой части достаточно маленькие. Никого не останавливают. Поэтому предложено штрафы заметно увеличить для дебоширов. Есть случаи, когда идут в туалет и курят, считая, что это всё останется незамеченным. А потом в накуренную кабинку заходят другие пассажиры, вынужденные вдыхать эту отраву, что особенно вредно для детского организма. Плюс курение — это всё равно небезопасно, потому что в любой момент обшивка может загореться, что может привести к пожару на борту. С просьбой об ужесточении ответственности для нарушителей ко мне обратились как к инициатору и разработчику закона о чёрных списках пассажиров-авиадебоширов», — заявил депутат.

Он добавил, что проект предложен с целью защиты граждан от противоправных действий других пассажиров-нарушителей.

Депутаты предложили внести изменения, согласно которым административный штраф за курение табака и потребления никотинсодержащей продукции на борту воздушного судна составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна — от 8 тыс. до 12 тыс. рублей, за мелкое хулиганство на борту воздушного  судна — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, за нахождение на борту воздушного судна в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Помимо непосредственно штрафов для нарушителей, по словам Ярослава Нилова, это и прямой путь к попаданию в чёрные списки.

Ранее Нилов рассказал в беседе с RT о законопроекте, предусматривающем введение в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак, который был сегодня внесён в нижнюю палату парламента.

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