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Спрос на молодых сотрудников без опыта вырос в Перми в два раза

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В Перми количество вакансий для работников в возрасте от 14 лет без опыта работы с января по март 2024 года выросло в два раза.
Спрос на молодых сотрудников без опыта вырос в Перми в два раза
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе сервиса hh.ru.

«Большую часть от всех предложений занимают вакансии курьеров и промоутеров. Наиболее открытыми к найму молодёжи были компании из отраслей «Перевозки, логистика» и «Услуги для бизнеса», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области работодатели за последний месяц опубликовали более 500 вакансий в сфере общепита, что на 54% больше, чем в прошлом году.

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