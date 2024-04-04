ФАС: Apple нужно представить позицию о доступе к российским платёжным системам
- Legion-Media
В ведомстве напомнили, что российские пользователи устройств на iOS не могут использовать их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты.
«Служба направила компании письмо о необходимости представить в ведомство подробную мотивированную позицию по указанному вопросу», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее «Известия» сообщали, что в ФАС увидели в действиях Apple признаки нарушения законодательства России.
В 2022 году российские пользователи подали иск к Apple на 90 млн рублей из-за прекращения работы платёжного сервиса Apple Pay на территории России.