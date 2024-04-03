Кадыров призвал чиновников оплатить долги чеченцев в магазинах

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей региона в магазинах.

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Кадырова, он получил сообщение от заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни Хадижат Кадыровой о том, что многие чеченцы из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг.

«Будет хорошо, если каждый возьмёт на себя участок и оплатит долги», — сказал он.

Глава республики добавил, что отдаст долги, которые есть в районе, где он живёт.

Ранее Кадыров призвал силовиков находиться в постоянной боеготовности, чтобы отражать угрозы в адрес России.