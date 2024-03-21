Кадыров призвал чеченских силовиков быть в боевой готовности

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков находиться в постоянной боеготовности, чтобы отражать угрозы в адрес России.

«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства», — заявил он.

Ранее Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале кадры отражения наступления украинских диверсантов на Харьковском направлении.

Он подчеркнул, что российские военные наносили удары по позициям противника быстро и крайне точно.