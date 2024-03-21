RT в Telegram
Подпишись

Кадыров призвал чеченских силовиков быть в боевой готовности

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков находиться в постоянной боеготовности, чтобы отражать угрозы в адрес России.

«Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства», — заявил он.

Ранее Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале кадры отражения наступления украинских диверсантов на Харьковском направлении.

Он подчеркнул, что российские военные наносили удары по позициям противника быстро и крайне точно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить