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Юрист Антонов рассказал, как вернуть ошибочно переведённые деньги

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Юрист Евгений Антонов рассказал, как вернуть ошибочно переведённые денежные средства.
Юрист Антонов рассказал, как вернуть ошибочно переведённые деньги
  • Gettyimages.ru
  • © RainStar

«После совершения ошибочного перевода сумма перевода образует неосновательное обогащение получателя, которое по закону подлежит возврату. Если индивидуальные данные и реквизиты адресата известны, то для возврата нужно обратиться непосредственно к адресату, а при его бездействии — в суд», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, если данных о получателе нет, то можно обратиться в банк с уведомлением об ошибочном переводе и требованием запросить у адресата возврат средств.

«Добросовестный получатель направленных сумм может вернуть их без дополнительных претензий и судебных разбирательств», — уточнил Антонов.

Как добавил эксперт, если в досудебном порядке урегулировать ситуацию не удалось, то необходимо обратиться в суд с исковым заявлением.

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