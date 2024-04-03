Юрист Антонов рассказал, как вернуть ошибочно переведённые деньги

Юрист Евгений Антонов рассказал, как вернуть ошибочно переведённые денежные средства.

«После совершения ошибочного перевода сумма перевода образует неосновательное обогащение получателя, которое по закону подлежит возврату. Если индивидуальные данные и реквизиты адресата известны, то для возврата нужно обратиться непосредственно к адресату, а при его бездействии — в суд», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, если данных о получателе нет, то можно обратиться в банк с уведомлением об ошибочном переводе и требованием запросить у адресата возврат средств.

«Добросовестный получатель направленных сумм может вернуть их без дополнительных претензий и судебных разбирательств», — уточнил Антонов.

Как добавил эксперт, если в досудебном порядке урегулировать ситуацию не удалось, то необходимо обратиться в суд с исковым заявлением.

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