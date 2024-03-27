Юрист Гусятников посоветовал не использовать основную карту для покупок в интернете

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рассказал, как обезопасить свои банковские карты.

«Никогда никому не сообщайте полные данные своей банковской карты. Если они требуются кому-то для перевода и т. п., то достаточно сообщить только номер и ничего больше. Сейчас можно даже этого не делать, если банковская карта привязана к номеру телефона», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, не над отправлять фотографии банковской карты и говорить коды из смс или пуш-уведомлений.

Кроме того, не стоит использовать основную карту для покупок в интернете или привязки к сервисам.

«Не передавайте вашу карту никому для совершения оплаты, например официантам в ресторане, продавцам в магазине и т. д. Вам либо должны вынести терминал, либо попросить пройти для оплаты», — отметил Гусятников.

Как добавил эксперт, не нужно выбирать слишком простые комбинации для пин-кода.

Ранее начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал о самых опасных видах мошенничества.