Калининградская область примет участие в акции «Будь уверен! Будь здоров!»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Специалисты системы Росстандарта будут проверять бытовые тонометры у населения. Проверку нужно делать регулярно, так как от точности показаний приборов зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы.
Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.