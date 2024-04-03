Калининградская область примет участие в акции «Будь уверен! Будь здоров!»

Калининградская область примет участие во всероссийской акции Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!», которая запланирована на 7—9 апреля.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Специалисты системы Росстандарта будут проверять бытовые тонометры у населения. Проверку нужно делать регулярно, так как от точности показаний приборов зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.