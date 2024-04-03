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Калининградская область примет участие в акции «Будь уверен! Будь здоров!»

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Калининградская область примет участие во всероссийской акции Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!», которая запланирована на 7—9 апреля.
Калининградская область примет участие в акции «Будь уверен! Будь здоров!»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Специалисты системы Росстандарта будут проверять бытовые тонометры у населения. Проверку нужно делать регулярно, так как от точности показаний приборов зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.

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