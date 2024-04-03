Педагоги и их ученики смогут принять участие в олимпиаде «Лица Сферума 2024»

Педагоги и их ученики смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Лица Сферума 2024». Об этом сообщает пресс-служба VK.

Олимпиада «Лица Сферума 2024» пройдёт с 3 апреля по 17 мая 2024 года. Чтобы принять в ней участие, необходимо собрать команду из 10—30 человек, возглавлять которую должен педагог. После этого команде нужно создать в «Сферуме» свой канал или выбрать уже существующий и в ходе олимпиады именно в нём публиковать ответы на задания. Далее необходимо заполнить анкету команды-участника, выбрав подходящее направление с учётом типа образовательной организации и уровня владения «Сферумом».

Победители конкурса получат полезную технику и другие подарки, а все участники — цифровые стикерпаки и электронные сертификаты об участии. Капитаны команд-победителей смогут отправиться в центр знаний «Машук» на стратегическую сессию активных пользователей «Сферума» для обмена опытом по использованию цифровых инструментов в образовании.

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. компаний перешли на инструменты разработки от RuStore.