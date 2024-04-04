Более 1100 заявлений о заключении брака приняли ЗАГСы Москвы на 24.04.2024

В 2024 году ЗАГСы Москвы больше всего заявлений приняли на 24 апреля. В этом году уже запланировали бракосочетание около 30 тыс. пар. Об этом сообщила RT начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

«В этом году популярностью среди молодожёнов пользуются даты с сочетанием двоек и четвёрок. Так, около 800 пар заключили брак 24.02.2024. Самой популярной датой по поданным заявлениям стало 24.04.2024. На этот день ЗАГСы Москвы приняли свыше 1100 заявлений о заключении брака», — рассказала Уханева.

Отмечается, что популярностью пользуется также 20.04.2024: свыше 650 пар запланировали своё торжество на эту дату.

«Столько же пар подали заявление на первый день лета — 01.06.2024. И около 600 пар планируют зарегистрировать свои отношения 24.08.2024 и 04.04.2024. Всего в Москве уже запланировали своё торжество около 30 тыс. пар», — заключила она.

В самую популярную дату весеннего свадебного сезона, 24.04.2024, пожениться можно будет во дворцах бракосочетания, на выездных площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» и в центрах госуслуг «Мои документы».

Свыше 100 пар заключат брак на выездных локациях. Торжественные церемонии пройдут на стадионе «Спартак», в гостинице «Националь» (с видом на Красную площадь), в центре искусств храма Христа Спасителя, на Останкинской телебашне, в башне «ОКО» и особняке Спиридонова, а также в Оперном доме музея-заповедника «Царицыно».

Ранее в ЗАГСах Москвы рассказали, встречаются ли сотрудники с отказом вступить в брак во время торжественной церемонии.