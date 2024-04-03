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Женщина взяла опеку над внуками после смерти дочери и зятя при теракте

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Жительница Сергиева Посада взяла опеку над двумя внуками после того, как её дочь и зять погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Женщина взяла опеку над внуками после смерти дочери и зятя при теракте
  • РИА Новости

В разговоре с RT она рассказала, что супругам было по 35 лет. На концерт пошли вместе с друзьями.

«Конечно, я надеялась, что они выживут. Но чуда не случилось. Катя с Пашей отравились угарным газом, погибли. Добрые, весёлые, они очень любили друг друга, детей. Мечтали в будущем заработать на свою квартиру, детям купить жильё», — сообщила женщина.

Ранее тела 84 из 87 опознанных погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» были выданы родственникам из судебно-медицинского морга в московском Царицыне.

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